Rencontrez vos futurs employeurs dans l’industrie : Une après-midi exclusive avec des recruteurs de premier plan ! Agence TOURCOING Tourcoing

Rencontrez vos futurs employeurs dans l'industrie : Une après-midi exclusive avec des recruteurs de premier plan ! Mardi 18 novembre, 13h00 Agence TOURCOING Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:00:00 – 2025-11-18T14:00:00

Fin : 2025-11-18T13:00:00 – 2025-11-18T14:00:00

Participez à une rencontre unique avec des recruteurs du secteur de l'industrie ! Cet événement est ouvert à tout public et vise à faciliter le recrutement directement sur place. Vous aurez l'opportunité de rencontrer des professionnels de renom tels que les intérim Equivalence RH, Randstad inhouse « Greenyard », Randstad inhouse « Lutti », et l'entreprise Fashion Cube. Ces experts seront présents pour discuter de vos compétences, de vos aspirations professionnelles et des opportunités disponibles d

Participez à une rencontre unique avec des recruteurs du secteur de l’industrie ! Cet événement est ouvert à tout public et vise à faciliter le recrutement directement sur place. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie