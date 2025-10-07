Rencontrez votre futur employeur agricole, le GE14 et boostez votre carrière ! Agence BAYEUX Bayeux

Vous avez une première expérience en agriculture ou êtes issu(e) du monde agricole ? Participez à notre rencontre employeur avec le Groupement d’Employeurs du Calvados (GE14) ! Cet événement est spécialement conçu pour vous offrir des opportunités d’embauche dans divers métiers agricoles.

Vous aurez l’occasion de rencontrer le recruteur, de découvrir les postes disponibles et de passer un entretien directement sur place. Rejoignez-nous pour une rencontre enrichissante et potentiellement décisive pour votre avenir professionnel.

Agence BAYEUX 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandy

