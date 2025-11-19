Rencontrez votre futur employeur : Job Dating pour des postes saisonniers dans la logistique ! Agence LUNEL Lunel

Rencontrez votre futur employeur : Job Dating pour des postes saisonniers dans la logistique ! Mercredi 19 novembre, 08h00 Agence LUNEL Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T08:00:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

Participez à notre Job Dating pour recruter deux profils spécifiques : agent de conditionnement et agent logistique polyvalent. Le CACES est un atout majeur. Ces postes saisonniers en CDD de 6 mois offrent une opportunité unique de travailler pour une PMI leader dans la conception, le développement et la fabrication d’équipements automatiques pour le traitement de l’eau (travail 2×8). Cet événement est destiné à tout public, en particulier aux personnes polyvalentes, méticuleuses, dynamiques, et

Agence LUNEL 34400 Lunel Lunel 34400 Hérault Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526764 »}]

