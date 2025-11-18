Rencontrez votre futur employeur : Job Dating pour des postes saisonniers dans l’industrie ! Agence LUNEL Lunel

Rencontrez votre futur employeur : Job Dating pour des postes saisonniers dans l’industrie ! Mardi 18 novembre, 08h00 Agence LUNEL Hérault

Participez à notre Job Dating spécialement conçu pour recruter deux profils clés : monteur câbleur et agent de fabrication mécanique. Ces postes saisonniers en CDD de 6 mois offrent une opportunité unique de travailler en 2×8 dans une PMI leader dans la conception, le développement et la fabrication d’équipements automatiques pour le traitement de l’eau. Cet événement est destiné à tout public, en particulier aux personnes possédant des habiletés manuelles, polyvalentes, méticuleuses, dynamiques

