Rencontrez-vous ! MPAA/La Canopée Paris vendredi 19 septembre 2025.

Depuis plusieurs années, la MPAA invite régulièrement les groupes QUI FRÉQUENTENT SES ESPACES à se rencontrer.

Pratiquer son art avec passion nécessite parfois de rencontrer d’autres passionné·es :

présenter son projet, faire réseau, recruter au sein de son groupe,

partager ses expériences, formuler des questions, des préoccupations,

mieux connaître la MPAA et identifier d’autres lieux pour répéter…

Depuis

septembre 2022, les Rencontrez-vous ont rassemblé plusieurs centaines

de groupes différents et de personnes aux pratiques très variées

(théâtre, danse, comédie musicale, musique, chorale, etc.) et aux usages

de la MPAA très différents : répétitions ou trainings réguliers,

diffusion de spectacle, location d’une salle de spectacle, participation

à un atelier ou rendez-vous participatif, etc.

Venez

faire connaissance, présenter votre projet, entendre sur quoi

travaillent les autres, ou les préoccupations du moment, poser à voix

haute toutes les questions que l’on se pose tout bas. Et puis passer un

bon moment tout simplement !

Parmi les sujets abordés :

• Mieux se connaitre

• Les besoins des amateur·ices : diffuser son spectacle, mutualiser des ressources

• Comment faire évoluer les services de la MPAA pour répondre au mieux aux besoins ?

• AZIMUT : nouveau portail dédié aux pratiques artistiques / contribuer à l’évolution de cet outil en tant qu’amateur·ice

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Venez rencontrer celles et ceux qui fréquentent les espaces de la MPAA !

Le vendredi 19 septembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

MPAA/La Canopée 10, passage de La Calopée 75001 Paris

MPAA/La Canopée 10, passage de La Calopée 75001 Paris

+33185530210 lacanopee@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs