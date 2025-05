Rendez-vos aux Jardins A la découverte de l’art des jardins au manoir de Favry – Préaux, 7 juin 2025 07:00, Préaux.

Mayenne

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

2025-06-07

Au milieu des champs, ces jardins aussi ancrés dans le passé que contemporains se fondent si bien qu’ils donnent l’impression d’avoir toujours existé. Ils se succèdent, fractionnant les lieux dans un mélange de thématiques, nous conduisant habilement vers un point d’orgue final….

Rattaché au logis seigneurial, le Dédale, graphiquement épuré, structuré par des topiaires de troéne du Japon et son jeu de damiers en contrepoint, conduit vers le verger d’ornement. Au plan carré, une promenade linéaire s’inscrit autour des pommiers conduits en cordons et ceux domestiqués en ogive sur une gloriette centrale. Le potager , jalonné par des fruitiers en espalier, se devine à travers les claustras d’osier et les gloriettes de saule qui bordent la rivière A l’entour de ses caneaux artificiels des îles et presqu’îles, des ondulations végétales entraînent vers un jardin très ordonnancé. Effet de surprise totale !

Les charmilles, sublimées par une taille sculpturale en vagues scénographiquement baroque, dessinent des cabinets de verdure dont le tracé ondulant se coupe et s’ entrecroise.Le profil de la coupe, son fruit, le rythme des ondulations, le jeu des courbes, sont un écrin aux topiaires géométriques de buis sur tapis vert. Des lignes de fuite attirent le regard vers une roseraie qui le borde. Déclinée dans une palette de blanc, elle est enchâssée dans une croisée de buis ponctués de topiaires et adossée à une banquette de lauriers du Portugal.

Loin d’ un décor convenu, dans un contraste de peigné et de sauvage, un théâtre de verdure est né épousant le paysage dans un raffinement inattendu.

Renseignements 06 82 40 83 46 http://www.manoirdefavry.com .

Manoir de Favry

Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 82 40 83 46

In the middle of the fields, these gardens, as rooted in the past as they are contemporary, blend so well that they give the impression of having always existed. They follow on from one another, dividing up the sites into a mixture of themes, leading us skilfully towards a final climax….

Inmitten von Feldern verschmelzen diese ebenso in der Vergangenheit verwurzelten wie zeitgenössischen Gärten so gut, dass sie den Eindruck erwecken, schon immer existiert zu haben. Sie folgen aufeinander, fraktionieren die Orte in einer Mischung aus Themen und führen uns gekonnt zu einem abschließenden Höhepunkt….

In mezzo ai campi, questi giardini, tanto radicati nel passato quanto contemporanei, si fondono così bene da dare l'impressione di essere sempre esistiti. Si susseguono l'uno all'altro, suddividendo i siti in una miscela di temi, e ci conducono abilmente verso un climax finale….

En medio de los campos, estos jardines, tan arraigados en el pasado como contemporáneos, se mezclan tan bien que dan la impresión de haber existido siempre. Se suceden unos a otros, dividiendo los lugares en una mezcla de temas, conduciéndonos hábilmente hacia un clímax final….

