Rendez-vous 100% piano Mayenne

Rendez-vous 100% piano

396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

RDV le 23 janvier à 18h30 à l’Auditorum

La classe de piano du Conservatoire vous convie à un rendez-vous pianistique pour commencer l’année.

Tout public I Gratuit .

English :

January 23 at 6:30 pm at the Auditorium

