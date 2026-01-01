Rendez-vous 100% piano Mayenne
396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Début : 2026-01-23 18:30:00
RDV le 23 janvier à 18h30 à l’Auditorum
La classe de piano du Conservatoire vous convie à un rendez-vous pianistique pour commencer l’année.
Tout public I Gratuit .
English :
January 23 at 6:30 pm at the Auditorium
