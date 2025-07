Rendez-vous à Biarritz pour fêter le 14 juillet Grande Plage Biarritz

Grande Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

La prise d’armes et le Défilé républicain à partir de 11h30

Parvis sud du Casino municipal cérémonie de prise d’armes et remise des médailles militaires ;

Promenoir de la Grande Plage défilé avec les troupes de l’Armée de Terre de Bayonne rejointes par les forces de l’ordre, les services de secours (sapeurs-pompiers, Protection civile, Croix Rouge, les Brigades Littoral et Environnement et les sauveteurs du Biarritz Sauvetage Côtier)

Grande Plage saut en parachute des militaires et survol de l’avion Noratlas, fleuron du transport militaire français.

Deux soirées musicales au Port des Pêcheurs et sur le parvis de la Grande Plage

La Fête Nationale se poursuivra en musique avec deux Scènes estivales :

Au Port des Pêcheurs, de 19h à minuit :DJ Franck et groupe Patcha Mama

Sur le parvis Sud du Casino municipal, de 21h à minuit DJ Groove Caviar. .

Grande Plage Boulevard du Général de Gaulle Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 41 59 41

