Rendez-vous à Bienassis, Jardins et parc du château de Bienassis, Erquy

Rendez-vous à Bienassis Dimanche 7 juin, 14h00 Jardins et parc du château de Bienassis Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le dimanche 7 juin AM, le château de Bienassis vous invite à découvrir ses jardins : jardin à la française, potager nouvellement réaménagé …..

Une promenade bucolique sera aussi proposée le long des douves ..

Jardins et parc du château de Bienassis Bienassis 22430 Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 72 22 03 https://www.chateau-bienassis.com/ https://www.instagram.com/chateaudebienassis/?hl=fr À l’entrée, grande avenue classée avec ses alignements de chênes et hêtres reconstitués après la tempête de 1987.

Le château classé monument historique (XVe- XVIIe s.) avec ses douves, son mur d’enceinte crénelé, sa cour d’honneur, son jardin à la française, son potager vous invite à la promenade.

Le dimanche 7 juin AM, le château de Bienassis vous invite à découvrir ses jardins : jardin à la française, potager nouvellement réaménagé …..

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