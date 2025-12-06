Rendez-vous à Broadway ou l’envers du décor ! Théâtre des Halles Pontivy
Rendez-vous à Broadway ou l’envers du décor ! Théâtre des Halles Pontivy samedi 6 décembre 2025.
Rendez-vous à Broadway ou l’envers du décor !
Théâtre des Halles Rue Lorois Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Lorsque rien ne se passe comme prévu … que se passe-t-il ?
Une création originale où chaque difficulté est une occasion de se réinventer !
Spectacle tout public. .
Théâtre des Halles Rue Lorois Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 51 16 73 05
English :
L’événement Rendez-vous à Broadway ou l’envers du décor ! Pontivy a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté