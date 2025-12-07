Rendez-vous à Court-Circuit Brunch de noël à Pugnac Court-Circuit Pugnac

Rendez-vous à Court-Circuit Brunch de noël à Pugnac

Court-Circuit 337 Rue de L’Hôtel de Ville Pugnac Gironde

Le voici, le voilà le tant attendu Brunch de Noël avec ses effluves de pain d’épices de cannelle, de chocolat….

Poussez la porte de la taverne du Court Circuit, installez-vous confortablement et dégustez les merveilleuses brioches saveurs cannelle, le pain d’épices maison toasté au foie gras, le succulent pancakes à la truite fumée, les fabuleuses brochettes de crevettes flambée au cognac, et finir sur une note de sucrée avec les bouchées au céréales soufflés, chocolat et cacahuètes.

Toute une histoire qui ne se lit pas, elle se vit le dimanche 7 décembre et c’est au Court Circuit que ça se passe.

Réservation conseillée. .

