Rendez-vous à Court-Circuit KGB, le concert de Noël à Pugnac Court-Circuit Pugnac vendredi 19 décembre 2025.
Court-Circuit 337 Rue de L'Hôtel de Ville Pugnac Gironde
Gratuit
Gratuit
2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Et si on s’organisait un concert de Noël, comme ça, entre potes……
Bien évidemment on demanderait à KGB de nous rejoindre.
On enfilerait notre plus joli pull de Noël ( oui tu sais celui qui est au fond de l’armoire depuis le Noël chez tatie Jeannette)
Et on se retrouverait pour quelques bières, un p’tit plat de Noël (peut être même le burger au magret de canard)
Allez viens on t’attend ! .
Court-Circuit 337 Rue de L’Hôtel de Ville Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 08 courtcircuitpugnac@gmail.com
L’événement Rendez-vous à Court-Circuit KGB, le concert de Noël à Pugnac Pugnac a été mis à jour le 2025-11-22 par Bourg Cubzaguais Tourisme