Rendez-vous à Court-Circuit KGB, le concert de Noël à Pugnac Court-Circuit Pugnac

Rendez-vous à Court-Circuit KGB, le concert de Noël à Pugnac

Court-Circuit 337 Rue de L’Hôtel de Ville Pugnac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Et si on s’organisait un concert de Noël, comme ça, entre potes……

Bien évidemment on demanderait à KGB de nous rejoindre.

On enfilerait notre plus joli pull de Noël ( oui tu sais celui qui est au fond de l’armoire depuis le Noël chez tatie Jeannette)

Et on se retrouverait pour quelques bières, un p’tit plat de Noël (peut être même le burger au magret de canard)

Allez viens on t’attend ! .

Court-Circuit 337 Rue de L’Hôtel de Ville Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 08 courtcircuitpugnac@gmail.com

