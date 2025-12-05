Rendez-vous à Court-Circuit Murder Party à Pugnac Court-Circuit Pugnac

Rendez-vous à Court-Circuit Murder Party à Pugnac

Court-Circuit 337 Rue de L’Hôtel de Ville Pugnac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Rien que pour toi…..Une soirée unique !

Ton voisin peut être le killer….. attention reste sur tes gardes…. Une ambiance à mourir de rirrrrre….

Ta Mission: venir déguisé, tu auras peut-être la chance de remporter le trophée de la personne qui fait le plus frissonnnnnnée.

Pour l’occasion un jury sélectionné avec rigueur.

Mais ce n’est pas tout, parmi nous des killers attention au crime tu pourrais être la prochaine cible….

Réservation hautement conseillée sous peine de torture. .

Court-Circuit 337 Rue de L’Hôtel de Ville Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 08 courtcircuitpugnac@gmail.com

English : Rendez-vous à Court-Circuit Murder Party à Pugnac

German : Rendez-vous à Court-Circuit Murder Party à Pugnac

Italiano :

Espanol : Rendez-vous à Court-Circuit Murder Party à Pugnac

L’événement Rendez-vous à Court-Circuit Murder Party à Pugnac Pugnac a été mis à jour le 2025-11-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme