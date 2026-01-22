Rendez-vous à Court-Circuit Théâtre à Pugnac Court-Circuit Pugnac
Rendez-vous à Court-Circuit Théâtre à Pugnac Court-Circuit Pugnac samedi 31 janvier 2026.
Rendez-vous à Court-Circuit Théâtre à Pugnac
Court-Circuit 337 Rue de L’Hôtel de Ville Pugnac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
On se retrouve le samedi 31 janvier au bar-restaurant Le Court Circuit pour une représentation théâtrale Le p’tit vélo . .
Court-Circuit 337 Rue de L’Hôtel de Ville Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 08 courtcircuitpugnac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-vous à Court-Circuit Théâtre à Pugnac
L’événement Rendez-vous à Court-Circuit Théâtre à Pugnac Pugnac a été mis à jour le 2026-01-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme