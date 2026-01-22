Rendez-vous à Court-Circuit Théâtre à Pugnac Court-Circuit Pugnac

Rendez-vous à Court-Circuit Théâtre à Pugnac

Court-Circuit 337 Rue de L’Hôtel de Ville Pugnac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date(s) :

2026-01-31

On se retrouve le samedi 31 janvier au bar-restaurant Le Court Circuit pour une représentation théâtrale Le p’tit vélo . .

Court-Circuit 337 Rue de L’Hôtel de Ville Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 08 courtcircuitpugnac@gmail.com

