Rendez-vous à la ferme De la ruche au pot Miellerie artisanale Monein
jeudi 24 septembre 2026 · Miellerie artisanale · Monein
Informations pratiques
Monein
Rendez-vous à la ferme De la ruche au pot
Miellerie artisanale 4 rue Saint-Girons Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 17:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Plongez dans le quotidien des abeilles avec l’apiculteur grâce à une ruche vitrée et une démonstration d’extraction de miel en toute sécurité. Cette visite pédagogique aborde le travail de l’apiculteur et la protection des ruches, et s’achève par une dégustation commentée de différents miels avec un échantillon offert.
Sur réservation. Durée 1h .
Miellerie artisanale 4 rue Saint-Girons Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
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English : Rendez-vous à la ferme De la ruche au pot
L’événement Rendez-vous à la ferme De la ruche au pot Monein a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Coeur de Béarn
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