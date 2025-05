Rendez-vous à la Ferme Dumesnil – La Ferme Dumesnil Saint-Vincent-Cramesnil, 7 juin 2025 09:30, Saint-Vincent-Cramesnil.

Seine-Maritime

Rendez-vous à la Ferme Dumesnil La Ferme Dumesnil 221 Chemin de la Ferme du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil Seine-Maritime

Début : 2025-06-07 09:30:00

fin : 2025-06-07 12:30:00

2025-06-07

Boujou !

Venez partager un moment convivial avec nous et participez à la promotion d’une démarche agricole et alimentaire durable !

Au programme

– Démonstration d’une fabrication « à l’ancienne » d’une pâte préssée au chaudron de cuivre (1h)

– Dégustation d’un « apéro-fermier », planche « fromage & charcuterie » accompagné de son verre de cidre ou de jus de pomme (1h)

– Vente de nos produits Bleu-Blanc-Coeur

Réservation obligatoire via la messagerie Facebook ou par SMS au 07 78 25 08 87.

On vous attend nombreux !

La Ferme Dumesnil 221 Chemin de la Ferme du Castillon

Saint-Vincent-Cramesnil 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 75 61 grangelafermedumesnil@gmail.com

English : Rendez-vous à la Ferme Dumesnil

Boujou!

Come and share a convivial moment with us, and help promote sustainable agriculture and food production!

On the program:

– Demonstration of « old-fashioned » pastry-making in a copper cauldron (1h)

– Tasting of an « apéro-fermier », a cheese and charcuterie board accompanied by a glass of cider or apple juice (1h)

– Sale of our Bleu-Blanc-Coeur products

Reservations required via Facebook or SMS 07 78 25 08 87.

We look forward to seeing you there!

German :

Boujou!

Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen Moment mit uns und beteiligen Sie sich an der Förderung eines nachhaltigen Landwirtschafts- und Lebensmittelkonzepts!

Auf dem Programm stehen:

– Demonstration einer « altmodischen » Herstellung eines im Kupferkessel vorgekochten Teigs (1 Std.)

– Verkostung eines « Apéro-fermier », einer Käse- und Wurstplatte, begleitet von einem Glas Cidre oder Apfelsaft (1 Std.)

– Verkauf unserer Bleu-Blanc-Coeur-Produkte

Reservierung über den Facebook-Messenger oder per SMS unter 07 78 25 08 87 erforderlich.

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Boujou!

Venite a condividere un momento di convivialità con noi e contribuite a promuovere un approccio sostenibile all’agricoltura e all’alimentazione!

In programma:

– Dimostrazione di pasticceria « all’antica » in un calderone di rame (1 ora)

– Degustazione di un « apéro-fermier », un tagliere di formaggi e salumi accompagnato da un bicchiere di sidro o succo di mela (1h)

– Vendita dei nostri prodotti Bleu-Blanc-Coeur

Prenotazione obbligatoria tramite Facebook o SMS 07 78 25 08 87.

Vi aspettiamo!

Espanol :

¡Boujou!

Venga a compartir con nosotros un momento de convivencia y contribuya a promover un enfoque sostenible de la agricultura y la alimentación

En el programa

– Demostración de pastelería « a la antigua » en caldero de cobre (1 hora)

– Degustación de un « apéro-fermier », una tabla de quesos y embutidos acompañada de un vaso de sidra o zumo de manzana (1h)

– Venta de nuestros productos Bleu-Blanc-Coeur

Reserva obligatoria a través de Facebook o SMS 07 78 25 08 87.

¡Le esperamos!

