Rendez-vous à la ferme Flize
Rendez-vous à la ferme Flize dimanche 24 août 2025.
Rendez-vous à la ferme
Ferme de Flamanville Flize Ardennes
Début : 2025-08-24
fin : 2025-08-24
2025-08-24
Découverte de la chèvre Angora, spectacles, balade à dos d’âne.
Ferme de Flamanville Flize 08160 Ardennes Grand Est dmathy0@gmail.com
English :
Angora goats, shows, donkey rides.
German :
Entdeckung der Angoraziege, Vorführungen, Eselreiten.
Italiano :
Scoprite le capre d’angora, gli spettacoli e le passeggiate con gli asini.
Espanol :
Descubra las cabras de Angora, espectáculos y paseos en burro.
