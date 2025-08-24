Rendez-vous à la ferme Flize

Rendez-vous à la ferme Flize dimanche 24 août 2025.

Rendez-vous à la ferme

Ferme de Flamanville Flize Ardennes

Début : 2025-08-24

fin : 2025-08-24

2025-08-24

Découverte de la chèvre Angora, spectacles, balade à dos d’âne.

Ferme de Flamanville Flize 08160 Ardennes Grand Est dmathy0@gmail.com

English :

Angora goats, shows, donkey rides.

German :

Entdeckung der Angoraziege, Vorführungen, Eselreiten.

Italiano :

Scoprite le capre d’angora, gli spettacoli e le passeggiate con gli asini.

Espanol :

Descubra las cabras de Angora, espectáculos y paseos en burro.

