Rendez-vous à la Fête des Vignerons Indépendants à Bordeaux Bordeaux

Allées de Tourny Bordeaux Gironde

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-04

2025-10-03 2025-10-05

La Fédération des Vignerons Indépendants de Gironde est fière d’annoncer la 1ère édition de la Fête des Vignerons Indépendants, un tout nouvel événement festif et gourmand au cœur de Bordeaux.

Organisée avec le plein soutien de la Mairie de Bordeaux, cette fête se tiendra du vendredi 3 au dimanche 5 octobre, sur les emblématiques Allées de Tourny, en plein centre-ville.

Un rendez-vous festif, local et accessible. Pensé comme un moment de convivialité, de découverte et de partage, l’événement vise à promouvoir les vins des Vignerons Indépendants de Gironde, directement auprès du grand public.

Au programme

. dégustation et vente directe de vins (au verre, à la bouteille et au carton),

. rencontres avec les producteurs,

. ambiance chaleureuse et festive, accessible à tous,

. stands de gastronomie locale et food-trucks pour compléter l’expérience. .

Allées de Tourny Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

