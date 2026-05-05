Rendez-vous à la Villa Ottavia : histoires et panoramas., Villa Ottavia, Rovolon

Rendez-vous à la Villa Ottavia : histoires et panoramas. Dimanche 7 juin, 16h00 Villa Ottavia Padova

Participation avec contribution (10,00 euros/personne – espèces sur place) comprenant : visite guidée (75 min) et dégustation de vins de la cave Pigafetta. Pour info : WhatsApp au 328 9082103 ou email [info@villaottavia.it](mailto:info@villaottavia.it) Ré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Visite à la découverte de la villa et de son jardin, accès à la loge Renaissance avec vue sur les collines Euganéennes et Berici!

16h00 visite guidée à la découverte d’une villa vénitienne insolite, récemment ouverte au public, qui conserve plus de cinq siècles d’histoire. Des moines bénédictins aux conversations spirituelles en préparation du concile de Trente ; des légendes familiales aux récits sur les habitants de la villa des derniers siècles. La visite guidée vous accompagnera entre les salles de représentation et les annexes restaurées avec accès, pour la première fois, à la loge Renaissance avec vue sur les collines Euganéennes et… sur les collines Berici! L’expérience se termine dans l’ancien « canevon » où vous attend une agréable dégustation de vins par la Cantina Pigafetta!

Informations utiles :

Participation avec contribution (10,00 euros/personne – espèces sur place) comprenant : visite guidée (75 min) et dégustation de vins de la CAntina Pigafetta.

Accès depuis la porte principale de la villa à partir de 15h45

Aires de stationnement : Società Agricola Pigafetta Andrea e Roberto, Ristorante al Cacciatore da Gino

Pour information : WhatsApp au 328 9082103 ou par e-mail info@villaottavia.it

RÉSERVATIONS : https://www.eventbrite.it/e/biglietti-appuntamento-in-giardino-a-villa-ottavia-1988039262952?aff=oddtdtcreator

Villa Ottavia Via Torre, 20, 35030 Rovolon PD Rovolon 35030 Padova Veneto 3289082103 https://www.villaottavia.it/ https://www.instagram.com/villa_ottavia/;https://www.facebook.com/profile.php?id=100095308786722 [{« link »: « mailto:info@villaottavia.it »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Visita alla scoperta della villa e del suo giardino, accesso alla loggia rinascimentale con vista sui Colli Euganei e sui Colli Berici! », « type »: « rich », « title »: « Appuntamento in giardino a Villa Ottavia », « thumbnail_url »: « https://www.eventbrite.it/e/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.evbuc.com%2Fhttps%253A%252F%252Fcdn.evbuc.com%252Fimages%252F1182819139%252F2725834376211%252F1%252Foriginal.20260422-204239%3Fcrop%3Dfocalpoint%26fit%3Dcrop%26w%3D480%26auto%3Dformat%252Ccompress%26q%3D75%26sharp%3D10%26fp-x%3D0.591%26fp-y%3D0.252%26s%3D1e819603b10d1a42ee33af8b2d314f3a&w=1880&q=75 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.it/e/biglietti-appuntamento-in-giardino-a-villa-ottavia-1988039262952 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 360, « thumbnail_width »: 480, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

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Rendez-vous dans le jardin 2026

©VillaOttaviaAps