Rendez-vous à l’atelier Royan

Rendez-vous à l’atelier Royan vendredi 12 septembre 2025.

Rendez-vous à l’atelier

15 bd de Perpigna Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-12

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-12

Éric Amblard sera heureux de vous recevoir dans son atelier/galerie de photographie pour vous présenter son travail et échanger avec vous.

.

15 bd de Perpigna Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 78 29 63 ericamblard@orange.fr

English :

Éric Amblard will be delighted to welcome you to his photography studio/gallery to present his work and discuss it with you.

German :

Eric Amblard würde sich freuen, Sie in seinem Fotoatelier/seiner Fotogalerie begrüßen zu dürfen, um Ihnen seine Arbeit vorzustellen und sich mit Ihnen auszutauschen.

Italiano :

Éric Amblard sarà lieto di accogliervi nel suo studio fotografico/galleria per mostrarvi il suo lavoro e chiacchierare con voi.

Espanol :

Éric Amblard estará encantado de recibirle en su estudio/galería de fotografía para mostrarle su obra y charlar con usted.

L’événement Rendez-vous à l’atelier Royan a été mis à jour le 2025-07-30 par Mairie de Royan