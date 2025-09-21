Rendez-vous à l’église de Cheignieu Cheignieu-la-Balme

Eglise de Cheignieu Cheignieu-la-Balme Ain

Début : 2025-09-21 15:00:00

L’association La Chapelle Saint-Claude et la commune de Cheignieu-le-Balme vous accueillent devant l’église pour vous conter la petite histoire d’un grand chantier, celui du réaménagement de la place.

Eglise de Cheignieu Cheignieu-la-Balme 01510 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 81 80 89

English :

The La Chapelle Saint-Claude association and the municipality of Cheignieu-le-Balme welcome you in front of the church to tell you the story of a major project: the redevelopment of the square.

German :

Der Verein La Chapelle Saint-Claude und die Gemeinde Cheignieu-le-Balme empfangen Sie vor der Kirche, um Ihnen die kleine Geschichte einer großen Baustelle zu erzählen, nämlich die der Neugestaltung des Platzes.

Italiano :

L’associazione La Chapelle Saint-Claude e il comune di Cheignieu-le-Balme vi accolgono davanti alla chiesa per raccontarvi la storia di un grande progetto, la riqualificazione della piazza.

Espanol :

La asociación La Chapelle Saint-Claude y el municipio de Cheignieu-le-Balme le reciben delante de la iglesia para contarle la historia de un gran proyecto, la remodelación de la plaza.

