Rendez-vous à l’Habitation Grand-Fonds, Habitation Grand-Fonds,

Rendez-vous à l’Habitation Grand-Fonds 5 – 7 juin Habitation Grand-Fonds Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T00:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-08T00:00:00+02:00

– Découverte en visite libre de l’Habitation et de son jardin

– Visite guidée gratuite à 10h30 : découverte de l’histoire de Braud & Quennesson et de son environnement naturel

– Dégustation gratuite de rhums de 10h à 18h

Habitation Grand-Fonds LE MARIN Martinique Martinique +595 596 96 80 29 https://braud-quennesson.com/ https://www.instagram.com/braudquennesson/ Habitation Grand-Fonds qui accueille l’Usine du Marin et ses activités agricoles (plantations cannes à sucre et élevage de bovins) ainsi que la production du Rhum Braud & Quennesson, depuis 2022.

Jardin avec de nombreuses variétés de palmiers, une mare, un parcours de balade.

Visite libre et dégustation gratuite de rhum

Visite guidée du site de production Parking

Parking PMR

– Découverte en visite libre de l’Habitation et de son jardin

©Braud&Quennesson