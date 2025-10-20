RENDEZ-VOUS A L’OFFICE DEMONSTRATION DENTELLE AU FUSEAU BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau

RENDEZ-VOUS A L’OFFICE DEMONSTRATION DENTELLE AU FUSEAU BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau lundi 20 octobre 2025.

RENDEZ-VOUS A L’OFFICE DEMONSTRATION DENTELLE AU FUSEAU

BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-20 12:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Découverte de la technique de la dentelle au fuseau à l’office du tourisme

L’office du tourisme met en avant le savoir faire local en invitant Marie-Anne Babin, dentelière commingeoise.

Originaire du Poitou-Charentes , elle fait de la dentelle au fuseau depuis une trentaine d’années . Elle est diplômée du CAP et du BMA (Brevet des Métiers d’Art ) .

Ayant fait une formation au Puy en Velay?; elle réalise différentes technique comme de la dentelles Torchon ,Cluny ..?. mais aussi des dentelles fines comme la dentelle de Bayeux ,la Bintche , la Duchesse , la Valenciennes …….

Cette rencontre sera l’occasion de partager sa passion. Animation à l’interieur de l’office de tourisme .

BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

English :

Discover bobbin lace techniques at the tourist office

German :

Entdeckung der Technik der Klöppelspitze in der Touristeninformation

Italiano :

Scoprite la tecnica del merletto a fuselli presso l’Ufficio del turismo

Espanol :

Descubra la técnica del encaje de bolillos en la oficina de turismo

L’événement RENDEZ-VOUS A L’OFFICE DEMONSTRATION DENTELLE AU FUSEAU Montréjeau a été mis à jour le 2025-10-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE