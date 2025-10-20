RENDEZ-VOUS A L’OFFICE DEMONSTRATION DENTELLE AU FUSEAU BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau
BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-20 12:00:00
2025-10-20
Découverte de la technique de la dentelle au fuseau à l’office du tourisme
L’office du tourisme met en avant le savoir faire local en invitant Marie-Anne Babin, dentelière commingeoise.
Originaire du Poitou-Charentes , elle fait de la dentelle au fuseau depuis une trentaine d’années . Elle est diplômée du CAP et du BMA (Brevet des Métiers d’Art ) .
Ayant fait une formation au Puy en Velay?; elle réalise différentes technique comme de la dentelles Torchon ,Cluny ..?. mais aussi des dentelles fines comme la dentelle de Bayeux ,la Bintche , la Duchesse , la Valenciennes …….
Cette rencontre sera l’occasion de partager sa passion. Animation à l’interieur de l’office de tourisme .
BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
English :
Discover bobbin lace techniques at the tourist office
German :
Entdeckung der Technik der Klöppelspitze in der Touristeninformation
Italiano :
Scoprite la tecnica del merletto a fuselli presso l’Ufficio del turismo
Espanol :
Descubra la técnica del encaje de bolillos en la oficina de turismo
