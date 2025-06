RENDEZ VOUS A L’OFFICE: JEUX BOIS GEANTS – BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau 18 juin 2025 09:30

Haute-Garonne

RENDEZ VOUS A L’OFFICE: JEUX BOIS GEANTS BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE 6 rue du barry Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 09:30:00

fin : 2025-07-11 12:00:00

Date(s) :

2025-06-18

2025-07-11

2025-07-25

Viens t ‘amuser et découvrir les jeux en bois !

La Ludothèque nous propose de découvrir des jeux géants en bois , activité ludique qui se déroulera devant l’office de tourisme à l’abri sous le préau. .

BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE 6 rue du barry

Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

English :

Come and have fun discovering wooden games!

German :

Hier kannst du Spaß haben und Holzspiele entdecken!

Italiano :

Venite a divertirvi e a scoprire i giochi in legno!

Espanol :

¡Ven a divertirte y a descubrir los juegos de madera!

L’événement RENDEZ VOUS A L’OFFICE: JEUX BOIS GEANTS Montréjeau a été mis à jour le 2025-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE