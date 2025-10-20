RENDEZ VOUS A L’OFFICE JEUX BOIS GEANTS BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau
RENDEZ VOUS A L'OFFICE JEUX BOIS GEANTS BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau lundi 20 octobre 2025.
RENDEZ VOUS A L’OFFICE JEUX BOIS GEANTS
BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-20 12:00:00
2025-10-20
Viens t ‘amuser et découvrir les jeux en bois et jeux sensoriels !
La Ludothèque nous propose de découvrir des jeux géants en bois et des jeux sensoriels , activité ludique qui se déroulera à l’intérieur de l’office de tourisme à l’abri sous le préau. .
BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61
English :
Come and have fun discovering wooden and sensory games!
German :
Hier kannst du Spaß haben und Holzspiele und Sinnesspiele entdecken!
Italiano :
Venite a divertirvi a scoprire i giochi di legno e i giochi sensoriali!
Espanol :
¡Ven a divertirte descubriendo los juegos de madera y los juegos sensoriales!
