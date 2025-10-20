RENDEZ VOUS A L’OFFICE JEUX BOIS GEANTS BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau

RENDEZ VOUS A L’OFFICE JEUX BOIS GEANTS BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE Montréjeau lundi 20 octobre 2025.

RENDEZ VOUS A L’OFFICE JEUX BOIS GEANTS

BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-20 12:00:00

Date(s) :

2025-10-20

Viens t ‘amuser et découvrir les jeux en bois et jeux sensoriels !

La Ludothèque nous propose de découvrir des jeux géants en bois et des jeux sensoriels , activité ludique qui se déroulera à l’intérieur de l’office de tourisme à l’abri sous le préau. .

BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE 6 Rue du Barry Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

English :

Come and have fun discovering wooden and sensory games!

German :

Hier kannst du Spaß haben und Holzspiele und Sinnesspiele entdecken!

Italiano :

Venite a divertirvi a scoprire i giochi di legno e i giochi sensoriali!

Espanol :

¡Ven a divertirte descubriendo los juegos de madera y los juegos sensoriales!

L’événement RENDEZ VOUS A L’OFFICE JEUX BOIS GEANTS Montréjeau a été mis à jour le 2025-10-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE