Rendez-vous à Luzech « Journée foraine »

Pour découvrir l’histoire de Luzech, des conférences et des visites guidées vous sont proposées le samedi 11 octobre

Pour découvrir l’histoire de Luzech, des conférences et des visites guidées vous sont proposées le samedi 11 octobre. Des archéologues du Département du Lot, des membres de la Société des Etudes du Lot, ainsi que le CAUE46 vous invitent à explorer les nombreuses facettes de l’histoire de la commune de Luzech depuis la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine.

Rendez-vous le 11 octobre 2025 de 9h à 18h, salle Trescole (actuel centre aéré et ancienne école maternelle) route de Trescols 46140 Luzech.

Déjeuner prévu entre 13h et 14h30, réservation obligatoire par email etudesdulot@orange.fr .

English :

Discover the history of Luzech with lectures and guided tours on Saturday, October 11

German :

Um die Geschichte von Luzech zu entdecken, werden Ihnen am Samstag, den 11. Oktober Vorträge und Führungen angeboten

Italiano :

Per saperne di più sulla storia di Luzech, sabato 11 ottobre si terranno conferenze e visite guidate

Espanol :

Para conocer mejor la historia de Luzech, el sábado 11 de octubre habrá conferencias y visitas guiadas

