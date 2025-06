Rendez-vous à Plijadour pour vous informer sur les métiers de la petite enfance et de l’animation… Rue de la piscine Carhaix-Plouguer 25 juin 2025 15:00

Venez à la piscine Plijadour vous informer sur les métiers de la petite enfance et de l’animation !

Le Relais Petite Enfance, et une informatrice jeunesse du CLAJ seront présentes pour répondre à vos questions études, formations, baby-sitting…

C’est l’occasion d’associer information et sérénité !

Contact 02.98.99.44.44. .

Rue de la piscine Espace aqualudique Plijadour

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 39 50

