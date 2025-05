Rendez-Vous à Saint-Briac – Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer, 30 mai 2025 11:00, Saint-Briac-sur-Mer.

Rendez-Vous à Saint-Briac Rue du Presbytère Presbytère, Vigie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-05-30 11:00:00

fin : 2025-05-30

2025-05-30

9ème édition des rendez-vous à Saint-Briac présente le Salon du dessin contemporain et de l’édition d’artiste.

Une vingtaine d’exposants (galeries, associations d’artistes…) investissent pendant les quatre jours du weekend de l’Ascension des lieux emblématiques de Saint-Briac le Presbytère, la Vigie, les Halles…

Entrée libre ateliers payants sur inscription.

PROGRAMME DU VENDREDI 30 MAI 2025

– 11h-19h Ouverture des expositions

– 15h Visite guidée (rdv au Bureau Information Tourisme de Saint-Briac)

Les Halles

– 17h Rencontres avec Camille Delaplace et Laura Montanaro, collectionneur.neuse

​Esplanade de la Vigie

– 19h Vernissage

– 19h30 Groupe Golden Q et Marius Atherton

Buvette et petite restauration sur place

Jardin du Presbytère

Atelier de pratique artistique Caroline Pequiman

– 11h-13h Carterie végétale. Façonnage d’une carte postale ou un marque-page aux teintes poétiques et dans l’esprit botanique grâce à l’utilisation de l’aquarelle, des dessins au feutre et des fleurs séchées

– 15h-17h Aurores boréales. Plongée dans un temps de contemplation des aurores boréales et réalisation de votre vision enchantée de ce phénomène naturel, avec des peintures végétales et crayons.

25 € / demi-journée par personne [40 € / duo parent-enfant matériel fourni]

Ateliers ouverts enfants seuls à partir de 8 ans et accompagnés d’un parent entre 5 et 7 ans

Mairie

– 15h-18h Art speed dating réunissant experts et artistes

Catherine Elkar, Jean-Yves Langlais, Sophie Toulouse, Christophe Billard.

Jardin du Presbytère

– 19h30 Remise du prix du jury .

Rue du Presbytère Presbytère, Vigie

Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 13 20 61 90

