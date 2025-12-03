Rendez-vous AERO de l’Innovation 2026 ISAE-SUPAERO Toulouse Jeudi 5 février 2026, 09h00 sur inscription

Rendez-vous AERO de l’Innovation 2026 à l’ISAE SUPAERO

L’ISAE-SUPAERO et l’ENAC vous donnent rendez-vous pour la prochaine édition des « rendez-vous aéro de l’innovation », qui se tiendra le :

Jeudi 5 février 2026

sur le campus de l’ISAE-SUPAERO,

de 9h à 18h.

Cette année la journée sera dédiée à l’ingénierie quantique pour l’aéronautique et le spatial.

Les rendez-vous aéro de l’innovation permettront de traiter l’ingénierie quantique sous différents prismes : les enjeux institutionnels et sociétaux, le quantique – de la recherche fondamentale à l’application, le quantique – de la startup à l’industrialisation et enfin les perspectives : quelles formations pour les ingénieurs du quantique ?

ISAE-SUPAERO 10 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31055 Haute-Garonne