Rendez-vous artistique avec dégustation Courtenay
dimanche 13 septembre 2026 · Courtenay
Informations pratiques
Courtenay
Rendez-vous artistique avec dégustation
12 Rue des Ormes Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:30:00
fin : 2026-09-13 13:30:00
Date(s) :
2026-09-13
A partir du mois de septembre notre Galerie organise un rendez-vous mensuel autour de l’art et du vin le deuxième dimanche du mois.
A partir du mois de septembre notre Galerie organise un rendez-vous autour de l’art et du vin le deuxième dimanche du mois.
Pour la première de cet évènement que nous souhaitons renouveler chaque mois, nous vous proposons un Rendez-vous artistique avec dégustation offerte de Chablis. .
12 Rue des Ormes Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 97 74 02 chlec1@wanadoo.fr
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English :
Starting in September, our gallery will host a monthly event celebrating art and wine on the second Sunday of each month.
L’événement Rendez-vous artistique avec dégustation Courtenay a été mis à jour le 2026-08-31 par OT 3CBO
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