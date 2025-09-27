Rendez-vous artistiques dans le Haut-Layon Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

2025-09-27 2025-09-28

Un week-end placé sous le signe de l’Art dans le Haut-Layon…

Afin de faciliter les rencontres, entre artistes, amoureux de l’art et tout autre passionné d’histoire, un partenariat vient d’être initié entre deux associations qui cherchent à valoriser le patrimoine de Vihiers et des Cerqueux-sous-Passavant, communes voisines et déléguées de Lys Haut Layon.

Plus précisément entre l’association Vihiers Patrimoine qui essaie de mettre en valeur le millénaire château de Maupassant de Vihiers, et l’Association Martine Vaugel située sur la commune des Cerqueux, à qui la célèbre artiste du même nom a légué ses incroyables sculptures.

Par conséquent, lors du 25ème Salon des Arts de Vihiers organisé par Vihiers Patrimoine les 27 et 28 septembre 2025 au château de Maupassant de Vihiers, le Jardin de Sculptures Vaugel-Vaccarella sera exceptionnellement ouvert aux mêmes horaires de 14h à 19h.

Cette démarche associative commune permettra aux visiteurs et aux artistes exposants du Salon des Arts de Vihiers de découvrir les magnifiques œuvres de cette sculptrice américaine dont la renommée n’est plus à faire. Il ne faut pas manquer cette unique occasion de découvrir ou redécouvrir ce riche patrimoine.

Le château de Maupassant, y compris le souterrain et la salle des gardes, tous deux récemment rénovés, sera entièrement ouvert au public pendant la durée du salon. Et pour ceux qui veulent tout savoir de ce magnifique château, deux visites guidées seront proposées le samedi 27 et le dimanche 28 à 15h. .

