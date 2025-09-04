Rendez-vous au bout du fil Médiathèque de Lencloître Lencloître

Rendez-vous au bout du fil Médiathèque de Lencloître Lencloître jeudi 4 septembre 2025.

Rendez-vous au bout du fil

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18

Les participants viennent avec leur matériel (possibilité de mettre à disposition quelques aiguilles à tricoter et pelotes de laine).

Public adulte. .

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

English : Rendez-vous au bout du fil

German : Rendez-vous au bout du fil

Italiano :

Espanol : Rendez-vous au bout du fil

L’événement Rendez-vous au bout du fil Lencloître a été mis à jour le 2025-08-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne