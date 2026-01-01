Rendez-vous au cinéma Retour sur la résidence Un geste à soi Cinéma le Rio Mirecourt

Rendez-vous au cinéma Retour sur la résidence Un geste à soi

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2026-01-18 11:00:00

fin : 2026-01-18 11:45:00

2026-01-18

Depuis 2023, Anne Marion part à la rencontre des habitants de la C. C. Mirecourt Dompaire afin de collecter, transformer, chorégraphier et scénographier leurs gestes du quotidien. Revivez ces trois années de résidence, de rencontres, de collecte de gestes, lors d’un temps d’échange avec les artistes de la Compagnie l’aéronef et découvrez en avant première le clip Dans ma main tes p’tits doigts tourné en septembre dernier sur le territoire. Avec le soutien de la Région Grand Est, du Département des Vosges, de la DRAC Grand Est, de la Communauté de communes Mirecourt Dompaire, de la Communauté de communes de l’Ouest Vosgien.

Réservation auprès du Musée de Mirecourt.Tout public

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

Rendez-vous au cinéma A look back at the Un geste à soi residency

Since 2023, Anne Marion has been meeting the inhabitants of the Mirecourt Dompaire urban community to collect, transform, choreograph and stage their everyday gestures. Relive these three years of residency, encounters and collection of gestures, during a time of exchange with the artists of Compagnie l’aéronef, and preview the video clip Dans ma main tes p’tits doigts shot last September in the area. With support from Région Grand Est, Département des Vosges, DRAC Grand Est, Communauté de communes Mirecourt Dompaire, Communauté de communes de l’Ouest Vosgien.

Bookings at the Musée de Mirecourt.

