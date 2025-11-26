Rendez-vous au Forum des images pour la 22e édition du Festival Carrefour du cinéma d’animation Forum des images Paris

Le Carrefour du cinéma d’animation revient cette année encore avec sa sélection de longs métrages en avant-première ou inédits, de courts métrages tout juste sortis des studios et de rencontres avec les acteur·ices de la création animée.

Sans oublier la 15e édition du Cadavre exquis animé, marrainée par Momoko Seto, l’invitée d’honneur de cette édition, dont on découvrira le long métrage Planètes en clôture.

• Soirée d’ouverture : avant-première de Scarlet et l’éternité de Mamoru Hosoda

• Soirée de clôture : avant-première de Planètes de Momoko Seto

Découvrez la brochure et la bande-annonce du festival

Invité·es

Momoko Seto

Momoko Seto, artiste pluridisciplinaire à la croisée des chemins entre les arts et la science, s’intéresse aux phénomènes naturels, filmés en accéléré ou ralenti, grâce à la technique du timelapse et des instruments d’optique les plus récents. Grande exploratrice du vivant, la réalisatrice est fascinée par la beauté des détails des végétaux et animaux, mis en scène dans des décors majestueux. Ce jeu d’échelle bouleverse notre perception, et ouvre un champ des possibles pour voir cet inframonde extraordinaire.

Exposition Planètes, de Momoko Seto

Rencontre : Les métamorphoses de Momoko Seto

Avant-première : Planètes

Planètes de Momoko Seto ; Crédits : © Gebeka Films

Pablo Pico et Pierre Oberkampf

Musique à l’image, sound design, bruitage… Le festival met en lumière quelques-unes des multiples facettes du travail du son avec l’invitation lancée à deux compositeurs bien connus du cinéma d’animation : Pierre Oberkampf et Pablo Pico.

Compositeur et créateur sonore, Pierre Oberkampf a signé la musique originale de nombreux courts métrages de fiction et d’animation (L’Heure de l’Ours d’Agnès Patron, Les Belles Cicatrices de Raphaël Jouzeau, Papillon de Florence Miailhe).

On connaît Pablo Pico pour les musiques et chansons originales des films Sirocco et Le Royaume des courants d’air de Benoît Chieux, ou plus récemment pour Le Grand Noël des animaux.

Rencontre avec les compositeurs Pierre Oberkampf et Pablo Pico

Avant-première : L'Odyssée de Céleste

Carte blanche : Nausicaä de la Vallée du Vent de Hayao Miyazaki

Avant-premières et inédits – à voir avant tout le monde !

9 longs métrages à découvrir avant tout le monde !

Des films d'animation japonais très attendus tels que Look Back de Kiyotaka Oshiyama, Housenka de Baku Kinoshita, ChaO de Yasuhiro Aoki ou encore le phénomène Netflix KPop Demon Hunters pour la première fois sur grand écran.

Des découvertes en tous genres, du stop motion (Les Contes du Pommier) à l'animation (Le Seigneur des anneaux) en passant par le timelapse (Planètes).

Toutes les séances de la sélection

les Contes du pommier de Jean-Claude Rozec, David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar ; Crédits : © Gebeka Films

Fabrique de l’animation – découvrez les chefs-d’œuvre de demain !

Comment se fabrique un film animé ? Quelles techniques, quelles écritures ? Rencontrez les artistes qui font le cinéma d’animation aujourd’hui.

Toutes les séances de la fabrique de l'animation

beasties de Lola Lefèvre ; Crédits : © Silex Films

Japanim – le meilleur de la production animée japonaise

L’équipe du Carrefour du cinéma d’animation a à cœur de proposer un aperçu de la riche production animée venue du Japon.

Au programme cette année, 5 avant-premières et inédits, et le cultissime Nausicaä de la Vallée du Vent de Hayao Miyazaki.

Toutes les séances Japanim

ChaO de Yasuhiro Aoki ; Crédits : © Eurozoom

Courts métrages professionnels

Forme reine du cinéma d’animation, le court métrage permet une liberté créatrice et une exploration de thèmes, de techniques et d’esthétiques. Il faut la célébrer !

Trois programmes de courts métrages coups de cœur reflètent la vitalité de la création française, avec des films tout juste sortis des studios, et un programme best of est dédié aux courts internationaux qui ont marqué l’année.

Nouveauté : Pour la première fois cette année, il sera possible de voter pour élire son court métrage français préféré, et un prix du public, en partenariat avec TVPaint, sera remis au film gagnant au cours de la soirée de clôture du festival.

Les courts métrages coup de cœur

Carcassonne – Acapulco de Marjorie Caup et Olivier Héraud ; Crédits : © 1224 Films

Autour des écoles

Les écoles d’animation et les étudiant·es venu·es de toute la France participent à la richesse du festival. Cette année, 4 panoramas consacrés aux films de fin d’études réalisés en 2025 et une carte blanche à l’École Estienne.

Tous les courts d'école

There’s Something In The Milk de Cliona Noonan ; Crédits : © Cliona Noonan

Le rendez-vous incontournable du cinéma d’animation revient pour une 22ème édition haute en couleurs au Forum des images : soyez certain·es de ne pas louper la prochaine sensation du cinéma d’animation !

Du mercredi 26 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,50 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité)

Carte Carrefour Illimité pour 15 €

Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) :

Forum des images 2, rue du Cinéma 75001 Paris

