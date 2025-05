Rendez vous au jardin 2025 – Les Jardins du Manoir de La Boisnerie Athis-Val de Rouvre, 6 juin 2025 14:00, Athis-Val de Rouvre.

Orne

Rendez vous au jardin 2025 Les Jardins du Manoir de La Boisnerie 1, rue du Manoir Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06 14:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-06-06

Rendez vous au jardin. Un jardin d’art et d’histoire rempli de nombreuses fleurs topiaires et broderies de buis.

Ces somptueux jardins patrimoniaux ont été imaginés par les propriétaires. l’auteur, issu du monde des arts démontre qu’on peut être créatif tout en reprenant les codes de l’art du jardin de la fin du moyen-âge.

Chiens tenus en laisse autorisés

Emplacement vélos-visite libre sans réservation.

Obtention du prestigieux label « jardin remarquable » en 2021

Les Jardins du Manoir de La Boisnerie 1, rue du Manoir

Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 6 15 31 10 67 mariefrancoise.brichard@laposte.net

English : Rendez vous au jardin 2025

Visit the garden. An art and history garden filled with topiary flowers and boxwood embroidery.

These sumptuous heritage gardens have been imagined by the owners. The author, who comes from the world of the arts, demonstrates that it’s possible to be creative while taking up the codes of late medieval garden art.

Dogs on leash permitted

Bicycles available for visits without reservation.

To be awarded the prestigious « remarkable garden » label in 2021

German :

Besuchen Sie den Garten. Ein Kunst- und Geschichtsgarten mit zahlreichen Topiari-Blumen und Buchsbaum-Stickereien.

Der Autor, der aus der Welt der Kunst kommt, zeigt, dass man kreativ sein und gleichzeitig die Codes der Gartenkunst des späten Mittelalters übernehmen kann.

Angeleinte Hunde sind erlaubt

Fahrradplatz-freier Besuch ohne Reservierung.

Erhalt des prestigeträchtigen Labels « bemerkenswerter Garten » im Jahr 2021

Italiano :

Visita al giardino. Un giardino d’arte e di storia pieno di fiori topiati e ricami di bosso.

L’autore, che proviene dal mondo dell’arte, dimostra che è possibile essere creativi riprendendo i codici dell’arte del giardinaggio del tardo Medioevo.

Sono ammessi i cani al guinzaglio

Biciclette disponibili per le visite senza prenotazione.

Ottenere il prestigioso marchio « giardino notevole » nel 2021

Espanol :

Visite el jardín. Un jardín de arte e historia repleto de flores topiarias y bordados de boj.

Estos suntuosos jardines patrimoniales fueron imaginados por sus propietarios. La autora, procedente del mundo de las artes, demuestra que es posible ser creativo retomando los códigos del arte de la jardinería de la Baja Edad Media.

Se admiten perros con correa

Bicicletas disponibles para visitas sin reserva.

Obtención del prestigioso sello de « jardín notable » en 2021

