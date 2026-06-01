Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Waz’ifs, Jardin des waz’ifs, Lille
Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Waz’ifs, Jardin des waz’ifs, Lille samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Waz’ifs Samedi 6 juin, 14h00 Jardin des waz’ifs Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Animation « cadres en perspective sur le jardin » suivie d’une visite guidée du jardin par les habitants jardiniers ainsi qu’une activité broderie végétale avec la Maison Folie Wazemmes au jardin.
Jardin des waz’ifs 24 rue de l’hôpital Saint Roch, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France
Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026
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