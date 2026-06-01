Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé du Pré Muché, Jardin le Pré Muché, Lille
Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé du Pré Muché, Jardin le Pré Muché, Lille samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé du Pré Muché Samedi 6 juin, 14h30 Jardin le Pré Muché Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Animation « ouvrons nos yeux, zoom sur les insectes en micro et macro » suivie d’une visite guidée du jardin par les habitants jardiniers.
Jardin le Pré Muché 111 rue Saint-Gabriel, Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France
Animation « ouvrons nos yeux, zoom sur les insectes en micro et macro » suivie d’une visite guidée du jardin par les habitants jardiniers.
©AJOnc
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