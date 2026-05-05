Laigné-en-Belin

Rendez-vous au Jardin Bleu

20 rue des Frères Bailleul Laigné-en-Belin Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Ouverture exceptionnelle du Jardin Bleu à Laigné en Belin dans le cadre des Rendez aux Jardins

Le week-end du 6 et 7 juin prochain, dans le cadre de l’opération Rendez-vous aux jardins mise en place par le Ministère de la Culture, le Jardin Bleu ouvrira exceptionnellement ses portes aux visiteurs dans un cadre romantique et paisible, où se mélangent des centaines d’espèces de fleurs et de plantes différentes au parfum de plus de 150 variétés de roses.

Au Jardin bleu, il y en a pour tous les goûts. Il est composé d’un jardin exotique à l’avant de la maison et d’un jardin à l’anglaise à l’arrière. Par-ci un petit potager, par-là une mare et ses poissons et au bord de la terrasse un coin plus moderne élaboré sur des cailloux. Une multitude d’objets décoratifs, chinés ou fabriqués par la propriétaire, instaurent un climat très apaisant.

Le couple de propriétaires propose de commenter la visite aux plus curieux et un coin brocante sera aménagé dans d’anciens boxes à chevaux.

Pendant deux jours, une petite brocante y sera installée pour les amateurs d’objets vintage et de décoration. Des plantes seront aussi à disposition avec de bons conseils de plantation en parallèle. .

20 rue des Frères Bailleul Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 88 03 44 87 jardin.bleu@orange.fr

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English :

Exceptional opening of the Jardin Bleu in Laigné en Belin during the Rendez aux Jardins

L’événement Rendez-vous au Jardin Bleu Laigné-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-05 par CDT72