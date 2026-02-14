Rendez vous au jardin bleu, Le jardin Bleu, Laigné-Saint-Gervais

Rendez vous au jardin bleu 6 et 7 juin Le jardin Bleu Sarthe

Tarif : 5€ par personne – Gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le week-end du 6 et 7 juin prochains, dans le cadre de l’opération « Rendez-vous aux jardins » mise en place par le ministère de la Culture, le « jardin bleu » ouvrira exceptionnellement ses portes aux visiteurs dans un cadre romantique et paisible, où se mélangent des centaines d’espèces de fleurs et de plantes différentes au parfum de plus de 150 variétés de roses.

Au « jardin bleu », il y en a pour tous les goûts. Il est composé d’un jardin exotique à l’avant de la maison et d’un jardin à l’anglaise à l’arrière. Par-ici un petit potager, par-là une mare et ses poissons et au bord de la terrasse un coin plus moderne élaboré sur des cailloux. Une multitude d’objets décoratifs, chinés ou fabriqués par la propriétaire, instaurent un climat très apaisant.

Le couple de propriétaires propose de commenter la visite aux plus curieux et un coin brocante sera aménagé dans d’anciens boxes à chevaux.

Pendant deux jours, une petite brocante y sera installée pour les amateurs d’objets vintage et de décoration. Des plantes seront aussi à disposition avec de bons conseils de plantation en parallèle.

Le jardin Bleu 20 rue des Frères Bailleul Laigné en Belin 72220 LAIGNE SAINT GERVAIS Laigné-Saint-Gervais 72220 Laigné-en-Belin Sarthe Pays de la Loire 0688034487 Ouverture exceptionnelle de ce jardin intime qui abrite de nombreuses espèces d’arbres et d’arbustes de collection, auxquelles se mêlent le parfum de plus de 150 variétés de roses.

©Les propriétaires