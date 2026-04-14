Rendez-vous au Jardin botanique, Jardin botanique de Metz, Montigny-lès-Metz

Rendez-vous au Jardin botanique 6 et 7 juin Jardin botanique de Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le Jardin Botanique de la Ville de Metz s’associe au festival du livre et du vivant « Penser la terre », et vous donne rendez-vous les 6 et 7 juin pour participer à des visites guidées et à des rencontres littéraires.

Allain Bougrain Dubourg sera présent en tant que parrain de l’événement.

Le programme complet sur https://metz.fr/agenda

Jardin botanique de Metz 27, ter rue de Pont-à-Mousson, 57950 Montigny-lès-Metz, Moselle, Grand Est Montigny-lès-Metz 57950 Les Friches Moselle Grand Est https://metz.fr/lieux/lieu-27.php [{« link »: « https://metz.fr/agenda »}] Connu d’abord sous le nom de “Parc Frescatelly”, le Jardin Botanique est un parc paysager de 4,4 hectares, aménagé en jardin à l’anglaise et présentant de nombreux arbres remarquables. Il possède de superbes serres patrimoniales, conçues par Wahn en 1898, qui abritent des collections de plantes exotiques. Aire de jeux, buvette et petit train pour les enfants les jours de beau temps.

Le Jardin Botanique de la Ville de Metz s’associe au festival du livre et du vivant « Penser la terre », et vous donne rendez-vous les 6 et 7 juin pour participer à des visites guidées et à des sera…

©Caroline Grimm