Boulogne-sur-Gesse

RENDEZ-VOUS AU JARDIN

LES JARDINS DE LA POTERIE HILLEN Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Venez explorer ces jardins d’exception et laissez-vous emporter dans un voyage sensoriel où la nature se transforme en une symphonie enchanteresse pour nos sens.

L’occasion de découvrir, encore, la richesse de notre patrimoine naturel et culturel à travers un prisme sensoriel.

Thème La vue

Le salon de thé Les Délices d’Elisa sera ouvert. Pensez à réserver par mail. .

LES JARDINS DE LA POTERIE HILLEN Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 39 83 48 jardin.hillen@yahoo.com

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English :

Come and explore these exceptional gardens and let yourself be carried away on a sensory journey where nature transforms itself into an enchanting symphony for our senses.

L’événement RENDEZ-VOUS AU JARDIN Boulogne-sur-Gesse a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE