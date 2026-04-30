RENDEZ-VOUS AU JARDIN Boulogne-sur-Gesse
RENDEZ-VOUS AU JARDIN Boulogne-sur-Gesse vendredi 5 juin 2026.
Boulogne-sur-Gesse
RENDEZ-VOUS AU JARDIN
LES JARDINS DE LA POTERIE HILLEN Boulogne-sur-Gesse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Venez explorer ces jardins d’exception et laissez-vous emporter dans un voyage sensoriel où la nature se transforme en une symphonie enchanteresse pour nos sens.
L’occasion de découvrir, encore, la richesse de notre patrimoine naturel et culturel à travers un prisme sensoriel.
Thème La vue
Le salon de thé Les Délices d’Elisa sera ouvert. Pensez à réserver par mail. .
LES JARDINS DE LA POTERIE HILLEN Boulogne-sur-Gesse 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 39 83 48 jardin.hillen@yahoo.com
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English :
Come and explore these exceptional gardens and let yourself be carried away on a sensory journey where nature transforms itself into an enchanting symphony for our senses.
L’événement RENDEZ-VOUS AU JARDIN Boulogne-sur-Gesse a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE