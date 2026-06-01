Rendez-vous au jardin conservatoire du Musée du Revermont !, Musée du Revermont, Val-Revermont

Rendez-vous au jardin conservatoire du Musée du Revermont ! 6 et 7 juin Musée du Revermont Ain

Animaux interdits au sein du musée et du jardin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez le potager conservatoire avec ses variétés anciennes et locales. Lesquels sont les pois mange-tout ?

Parcourez le verger conservatoire et cherchez la pomme grelot et la poire du député !

Prenez le temps de regarder, visualiser et imaginer la vie des petites bêtes du jardin.

Musée du Revermont 40 Rue Principale, 01370 Val-Revermont, France Val-Revermont 01370 Cuisiat Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33474513242 https://www.val-revermont.fr/3304-musee.htm Au pied des premiers contreforts du Jura, au cœur du village de Cuisiat, le musée du Revermont est installé dans l’ancienne mairie école et se caractérise par un jardin avec un potager-verger conservatoire où de nombreuses variétés sont conservées et/ou cultivées. Le musée s’attache depuis 1986 à conserver et à valoriser les objets et les plantes témoins du patrimoine local.

Découvrez le potager conservatoire avec ses variétés anciennes et locales. Lesquels sont les pois mange-tout ?

©Ministère de la Culture