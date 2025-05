RENDEZ-VOUS AU JARDIN – Cubières-sur-Cinoble, 7 juin 2025 14:00, Cubières-sur-Cinoble.

A l’occasion des Rendez-vous au jardin –jardin de pierres, pierres de jardin, les visites libres ou commentées du jardin botanique et du château seront à tarif préférentiel. Plus de 100 rosièrs dans le jardin à la française.

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h

2 Route des Châteaux Cathares

Cubières-sur-Cinoble 11190 Aude Occitanie +33 6 80 01 26 25 chateaudecubieres@orange.fr

English :

On the occasion of the Rendez-vous au jardin ?jardin de pierres, pierres de jardin, guided or self-guided tours of the botanical garden and château will be available at preferential rates. Over 100 roses in the formal garden.

Open from 10am to 12pm and from 2pm to 7pm

German :

Anlässlich des Rendez-vous au jardin ?jardin de pierres, pierres de jardin, werden die freien oder geführten Besichtigungen des botanischen Gartens und des Schlosses zu einem Vorzugspreis angeboten. Mehr als 100 Rosenstöcke im französischen Garten.

Geöffnet von 10h bis 12h und von 14h bis 19h

Italiano :

Nell’ambito del Rendez-vous in giardino, il giardino di pietra, le pietre del giardino, le visite guidate al giardino botanico e al castello saranno disponibili a tariffe preferenziali. Più di 100 rose nel giardino formale.

Aperto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Espanol :

Como parte del Rendez-vous en el jardín… jardín de piedras, piedras de jardín, visitas guiadas al jardín botánico y al castillo estarán disponibles a precios preferenciales. Más de 100 rosas en el jardín formal.

Abierto de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 19.00 h

