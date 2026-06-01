Rendez-vous au jardin de la cathédrale de Naumburg, Domgarten Naumburg, Naumburg (Saale)

Rendez-vous au jardin de la cathédrale de Naumburg 5 – 7 juin Domgarten Naumburg Burgenlandkreis

L’entrée au jardin de la cathédrale est gratuite. Pour la visite guidée spéciale, nous facturons des frais de participation de 5 € et recommandons une inscription préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Du 5 au 7 juin 2026, nous ouvrons les portes du jardin de la cathédrale de Naumbourg entre 10 et 18 heures et vous invitons à découvrir les étangs idylliques et la nature florissante entre les murs historiques et les bastions. Ici, vous pouvez échapper à l’agitation de l’environnement pendant un moment et simplement vous arrêter et rêver**.** L’entrée au jardin de la cathédrale est gratuite.

Dans le cadre de la visite guidée spéciale « Es grünt so grün » , qui** a lieu** tous les trois jours à 14h**, vous** pouvez découvrir les inspirations botaniques du patrimoine mondial actuel.

visite , qui** a lieu** trois jours 14h**, vous** pouvez les inspirations botaniques Point culminant : les 6 et 7 juin 2026, le « Naumburger Meister Markt » dans le jardin de la cathédrale de Naumburg invite à découvrir des artisans et gastronomes régionaux et suprarégionaux et à admirer leur artisanat créatif.

Domgarten Naumburg Domplatz 16/17 06618 Naumburg Naumburg (Saale) 06618 Siedlungsviertel Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt +49 3445 2301133 https://www.naumburger-dom.de http://www.gartentraeume-sachsen-anhalt.de [{« type »: « link », « value »: « https://www.naumburger-dom.de/service-naumburger-dom-kontakt/ »}] accessible

Explorer les inspirations du maître de Naumburg dans le jardin historique de la cathédrale : le patrimoine mondial du point de vue de la botanique ! En outre : Grand « marché du maître de Naumburg ».

© Vereinigte Domstifter, Foto: Falko Matte