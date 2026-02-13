Rendez vous au Jardin des Grandes oreilles, Jardin des grandes oreilles, Pirmil

Rendez vous au Jardin des Grandes oreilles 6 et 7 juin Jardin des grandes oreilles Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

jardin au naturel avec les principes de la permaculture regroupant potager, fruitiers, vivaces, bassins, Animaux (elevage de lapins nains) montrer le jardinage autrement en respectant la nature

Jardin des grandes oreilles La petite rogerie 72430 PIRMIL Pirmil 72430 Sarthe Pays de la Loire Jardin privé créé depuis 4 ans dans le respect de la nature (aucun produit utilisé), avec comme tendance la permaculture. On y trouve des fruitiers, des vivaces, des arbustes, un potager, des bassins et des animaux.

©saillard JF