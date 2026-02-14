Rendez-vous au Jardin des Plantes pour participer au jeu de piste « Camélias : À la quête des couleurs ! » Jardin des Plantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-16 13:30 – 16:00

Gratuit : oui gratuit Renseignements et réservation groupes (centres de loisirs, EHPAD …)02 40 41 65 09. Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

« Camélias : À la quête des couleurs ! » Du samedi 14 février au dimanche 1er mars au Jardin des Plantes, petits et grands pourront se lancer dans une chasse aux camélias, ludique et artistique, en participant au jeu de piste « Camélias : À la quête des couleurs ! ».L’objectif ? Retrouver grâce à un livret et des indices, 5 camélias singuliers et 1 camélia légendaire.Pour cela il faudra observer leurs fleurs, leurs couleurs et les colorer. Une fois le livret complété, les participants pourront récupérer la carte cadeau « Apprends à dessiner un camélia ». Informations pratiques : Animation gratuite pour toute la famille. Adapté aux enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte. Livret à retirer à l’accueil du Jardin des Plantes. Ouvert tous les jours de 10h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h. Renseignements et réservation groupes (centres de loisirs, EHPAD …) : 02 40 41 65 09.

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes 02 40 41 65 09



