Rendez-vous au jardin des Prairiales, Château de la Grange, Manom

Rendez-vous au jardin des Prairiales 6 et 7 juin Château de la Grange Moselle

Entrée: 7 euros par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le Château de la Grange et son jardin des Prairiales sont heureux de vous accueillir samedi 6 et dimanche 7 juin de 14h à 18h!

A la suite du thème de cette année, « Les cinq sens au jardin : la vue », nous vous proposerons une promenade libre du jardin, agrémentée de visites guidées par notre chef-jardinier les deux jours à 14h30 et à 16h30.

Le château vous accueillera également à 14h, 15h, 16h et 18h.

Buvette sur place.

Jeu de piste pour les enfants le dimanche.

Château de la Grange Route de Luxembourg, 57100 Manom, France Manom 57100 Moselle Grand Est 0382538503 http://www.chateaudelagrange.com Franck Neau a réalisé, au château de la Grange, un jardin contemporain qui reprend exactement l’emprise de celui qui existait au XVIIIe siècle. Les buis mélangés aux lys, les grandes fleurs de prairies émerveillent le visiteur. La visite du jardin peut être complétée par celle du château. Le jardin des Prairiales est labellisé “jardin remarquable” depuis décembre 2013. RN53 sortie nord de Thionville. Parking à l’intérieur du domaine.

Le Château de la Grange et son jardin des Prairiales sont heureux de vous accueillir samedi 6 et dimanche 7 juin de 14h à 18h!

©Stéphane Thévenin