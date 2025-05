Rendez-vous au jardin du château d’hausen – Parc du château d’Hausen, derrière la mairie Hombourg-Haut, 8 juin 2025 10:00, Hombourg-Haut.

Moselle

Rendez-vous au jardin du château d’hausen Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-08

Organisée par le centre social Acces dans le cadre des « rendez-vous aux jardins ». Ateliers artistiques (peinture et dessin sur galets), échanges de plantes et de fleurs, déambulation libre.Tout public

Parc du château d’Hausen, derrière la mairie 17 rue de Metz

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 72 36 22 70 contact@acces-hombourg-haut.fr

English :

Organized by the Acces social center as part of its « rendez-vous aux jardins » program. Artistic workshops (painting and drawing on pebbles), plant and flower exchanges, free wandering.

German :

Organisiert vom Sozialzentrum Acces im Rahmen der « Rendez-vous aux jardins ». Künstlerische Workshops (Malen und Zeichnen auf Kieselsteinen), Austausch von Pflanzen und Blumen, freies Umherwandern.

Italiano :

Organizzato dal centro sociale Acces nell’ambito dell’evento « rendez-vous aux jardins ». Laboratori artistici (pittura e disegno su ciottoli), scambi di piante e fiori, passeggiate libere.

Espanol :

Organizado por el centro social Acces en el marco de su « rendez-vous aux jardins ». Talleres artísticos (pintura y dibujo sobre guijarros), intercambio de plantas y flores, deambulación libre.

