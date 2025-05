Rendez-vous au Jardin du Presbytère et concert – Braye-sous-Faye, 7 juin 2025 07:00, Braye-sous-Faye.

A l’occasion de ce week-end spécial, venez découvrir ou redécouvrir ce jardin extraordinaire.

Au cœur du village, le jardin jouxte l’église, entourant l’ancien presbytère.

Inspiré des jardins réguliers et jardins de curé, les aménagements paysagers réalisés répondent à des thèmes roseraie, vivaces et annuelles, fruitier en espalier, potager, etc.

A noter également le dimanche 8 juin à 18h30, concert dans l’église Saint-Jean-Baptiste.

Musique aux Salons Viennois Ernst Krähmer, Franz Schubert.

Interprété par Denis Raisin Dadre, csakan (flûte canne hongroise) et François Cornu, piano.

Participation au chapeau.

Réservation par mail michel.timon@orange.fr .

17 rue du Bourg

Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 76 95 99 52 michel.timon@orange.fr

English :

On the occasion of this special weekend, come and discover or rediscover this extraordinary garden.

In the heart of the village, the garden adjoins the church, surrounding the former presbytery.

Inspired by regular gardens and parish priest’s gardens, the landscaping features a number of themes.

German :

An diesem besonderen Wochenende können Sie diesen außergewöhnlichen Garten entdecken oder wiederentdecken.

Der Garten im Herzen des Dorfes grenzt an die Kirche und umgibt das ehemalige Pfarrhaus.

Inspiriert von den regelmäßigen Gärten und Gärten der Pfarrer, sind die Landschaftsgestaltungen nach T

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire questo straordinario giardino durante questo weekend speciale.

Nel cuore del villaggio, il giardino è adiacente alla chiesa e circonda l’ex presbiterio.

Ispirato ai giardini di casa e ai giardini dei parroci, il paesaggio è stato progettato intorno a una serie di tem

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir este extraordinario jardín durante este fin de semana especial.

En el corazón del pueblo, el jardín linda con la iglesia, rodeando el antiguo presbiterio.

Inspirado en los jardines habituales y en los jardines de los párrocos, el paisajismo se ha diseñado en torno a

