Rendez-vous au jardin floral « le Bouquet d’aquarelles », Jardin floral Le Bouquet d’aquarelles, Pouilley-les-Vignes

Rendez-vous au jardin floral « le Bouquet d’aquarelles » 5 – 7 juin Jardin floral Le Bouquet d’aquarelles Doubs

Gratuit (une petite participation à l’entretien du jardin à la discrétion de chacun sera la appréciée )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Dans ce jardin privé de style anglais de 3 500 m2, proche de Besançon, le visiteur pourra déambuler librement ou être accompagné par sa créatrice aquarelliste. II découvrira au grè de la visite de nombreux et différents massifs aménagés comme des tableaux. Ceux-ci se composent d’une grande varieté de plantes : arbustes colorés ou fleuris et un grand nombre de vivaces d’ombre et de lumière : hémérocales, pivoines, yuccas fougères , géraniums vivaces et graminées. Ils mettent en valeur plus de 150 rosiers anciens, modernes et grimpants. La visite le conduira à l’ombre de grands arbres : erables, catalpas, heptacodium, vers un joli bassin romantique. Les enfants et les curieux pourront finir la visite par un regard aux canards d’ornements s’ébattant dans leur volière.

Jardin floral Le Bouquet d’aquarelles 1 rue de Serre, 25115 Pouilley-les-Vignes Pouilley-les-Vignes 25115 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 07 66 11 25 60 Le jardin bucolique et champêtre, caché derrière un mur de thuyas, a été aménagé par une peintre passionnée qui l’a conçu comme une aquarelle. On y découvre plus de 500 variétés de plantes vivaces, d’arbres et arbustes (dont plus d’une centaine de rosiers modernes et anciens, buissons ou grimpants, se faufilant parmi les arbres fruitiers d’un ancien verger), un bassin romantique animé de poissons rouges et un potager cerné de lavande.

Dans ce jardin privé de style anglais de 3 500 m2, proche de Besançon, le visiteur pourra déambuler librement ou être accompagné par sa créatrice aquarelliste. II découvrira au grè de la visite de et…

© Marie Françoise Blondeau